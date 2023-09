"La sindrome metabolica in gravidanza e test per diabete mellito", il convegno Al Fatebenefratelli di Benevento dinamiche cliniche e di diagnostica dell’insulino-resistenza

La sala conferenze dell’Ospedale Fatebenefratelli Sacro Cuore di Gesù di Benevento ha ospitato l’interessante meeting di formazione aziendale dal titolo: “La sindrome metabolica in gravidanza e test di screening / diagnosi per diabete mellito in gravidanza".

L'interessante tematica è stata introdotta dalla responsabile scientifica dell’evento la dott.ssa Annalisa De Blasio – Responsabile dell'U.O. Dd Ginecologia e dal Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio dottore Nicola Rosario Forte.

Entrambi hanno focalizzato l’attenzione sulle dinamiche cliniche e di diagnostica dell’insulino-resistenza, quale principale attore della tematica affrontata.

Il programma ha visto, poi, alternarsi nelle relazioni il dott. Giovanni Pigna - medico Patologo Clinico del Fatebenefratelli ed il dott. Giuseppe Vercillo - responsabile del Centro di Emostasi e Trombosi in IFO Regina Elena di Roma.

La sindrome metabolica, ha illustrato il dott. Pigna, è un insieme di fattori di rischio strettamente legati alla insulino-resistenza che, a sua volta, pone in condizioni di maggiori cautele anche le donne in gravidanza soprattutto per il rischio di complicanze legate alla iperglicemia.

Nel corteo delle comorbidità, ha aggiunge il dott. Vercillo, è necessario alzare la guardia anche sui meccanismi della trombofilia.

Lo scopo dell’evento, aderente alla “mission” aziendale incline alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario, è stato quello di riunire i vari aspetti teorico-pratici “trasversali” tra le diverse figure sanitarie coinvolte nella diagnostica e gestione clinica del “Diabete Gestazionale” ed i rischi futuri per malattia cardiovascolare.

La gratitudine, non ultima, va al Padre Superiore Fra Lorenzo Gamos sempre fortemente motivato a dare impulso a tali eventi di formazione.