A teatro c'è Lenzi con "Cippa Lippa! Contro il politicamente corretto" Venerdì al comunale nell'ambito di città spettacolo teatro

Venerdì 29 settembre, ore 20:45, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele”, si terrà un nuovo appuntamento di “Benevento Città Spettacolo”: una serata show con Massimiliano Lenzi e Sarah Biacchi in “Cippa Lippa! Contro il politicamente corretto”.

“Cippa Lippa! Contro il politicamente corretto”, una serata show scritta da Massimiliano Lenzi, e interpretata da Sarah Biacchi, nel ruolo della donna politicamente corretta e da Lenzi, nei panni dell’uomo scorretto.

Dal genio Pablo Picasso considerato oggi troppo maschilista a Cristoforo Colombo (lo scopritore dell’America) che non avrebbe rispettato i nativi, da James Bond, lo 007 più famoso del mondo e sempre circondato di belle Bond girl, a Biancaneve a cui vogliono togliere i 7 nani e pure il principe. Dal baseball a Lino Banfi, perché il politicamente corretto nella nostra epoca non risparmia nessuno. Arte, avventura, cinema, architettura, sport, teatro, ovunque e in ogni campo segna di fatto un nuovo conformismo. Ma si può ancora riderne, in nome delle libertà? Sì, si può. Perché la libertà è il primo e vero ingrediente della democrazia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.