Vicenda miasmi, Mastella: "Asl conferma che non c'è pregiudizio per la salute" "Problema va eliminato. Ai cittadini dico di avere fiducia nelle attività delle istituzioni"

"Attraverso una lettera inviata stamane dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, l'Asl ha confermato che i livelli di concentrazione registrati dai rilievi olfattometrici non risultano pregiudizievoli per la salute umana, al contempo l'Azienda sanitaria comunica anche che provvederà alla vigilanza effettuando le verifiche di competenza", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella in merito alla vicenda delle emissioni maleodoranti avvertire in alcune aree della città.

"Dal primo momento, ho registrato su questa vicenda un clima di positiva ed efficace cooperazione istituzionale: ognuno nell'ambito delle rispettive competenze e professionalità segue con l'attenzione che merita la vicenda. Ringrazio l'Arpac e l'Asl per la tempestività che sta caratterizzando l'interlocuzione e lo scambio di informazioni utili con l'Amministrazione comunale", prosegue Mastella.

"Prendiamo atto che la stessa Asl specifica che 'il superamento della soglia olfattiva, con conseguente disagio per la popolazione, protratto nel tempo può compromettere la qualità della vita'. Il problema va eliminato: riteniamo imprescindibile che le aziende da cui origina la problematica correggano le disfunzioni e adoperino le migliori tecnologie per la prevenzione e mitigazione degli odori. E' esattamente la direzione in cui ci siamo mossi dall'inizio, fino all'atto di diffida che abbiamo trasmesso ieri. Ai cittadini dico di confidare nelle azioni che le istituzioni stanno esercitando a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, poiché c'è il fermo e comune intento inter-istituzionale di adottare tutte le misure utili per giungere alla soluzione del problema".