Le Iene a Benevento con Filippo Roma: blitz a Mastella L'inviato del programma Mediaset in città

Torna in città Filippo Roma, giornalista delle Iene, che a margine della celebrazione per il patrono della Polizia San Michele ha intercettato il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella.

Tema delle domande dell'inviato del programma Mediaset dovrebbe essere la questione tributi, e in particolare la tassa rifiuti tra le più alte d'Italia.