Campagna vaccinale, Ianniello: sarà importante aderire in tempo Le indicazioni del presidente dell'ordine in vista della prossima campagna vaccinale

Si parte dalla prossima settimana anche in Campania con la campagna vaccinale. Secondo le disposizioni del Ministero della Salute sarà possibile accedere sia al vaccino antinfluenzale sia anticovid. “Situazione sicuramente diversa da qualche anno fa”, spiega il presidente dell'ordine dei medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello in riferimento al covid.

Ma in vista della nuova campagna vaccinale l'esponente dei camici bianchi ribadisce: “Le indicazioni sono sempre le stesse, ma quest'anno è ancora più importante: perché con questo clima caldo in molti non ci rendiamo conto che l'autunno sta per arrivare ed è importante vaccinarsi almeno due settimane prima di quando è previsto l'arrivo del picco influenzale”. Poi il presidente Ianniello ricorda: “La vaccinazione è garantita a una fascia molto ampia di cittadini, c'è ampia disponibilità da parte della regione per quanto riguarda l'offerta vaccinale”.

E dunque, anche per il vaccino anti covid l'esponente dell'ordine dei medici di Benevento chiarisce: “Anche in questo caso le indicazioni sono le stesse, dobbiamo adeguarci alle linee ministeriali”. Ma il presidente aggiunge: “Importante ricordare che la vaccinazione può essere fatta dal medico di famiglia, in alcune sedi dell'Asl ma anche nelle farmacie convenzione. E' quindi veramente molto semplice vaccinarsi quest'anno”.