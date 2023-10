Un "fiume rosa" a Telese per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca In tanti questa mattina alla Pink Race del Gruppo De Vizia

Tante donne, ma anche molti uomini e bambini con tshirt e zainetto rigorosamente rosa. Tutti insieme, mano nella mano, per lanciare un messaggio forte di speranza e di coraggio. Così l'edizione 2023 della Pink Race, iniziativa del gruppo De Vizia che nel mese dedicato alle donne torna in campo, ancora una volta, per sostenere la ricerca e promuovere la prevenzione contro il tumore al seno.

“In questa giornata invitiamo le donne a fare prevenzione, a curarsi e soprattutto ad amarsi. Questo lungo fiume rosa simboleggia proprio questo: un messaggio di amore e di speranza”, con queste parole Roberta De Vizia, responsabile dell'Unità di Senologia della Casa di cura Gepos di Telese Terme, ha dato il via questa mattina alla camminata rosa.

Un “fiume rosa” che ha abbracciato simbolicamente la cittadina termale, attraversando il centro e la Casa di cura Gepos che ormai da giorni ha aperto le porte alle donne per garantire anche quest’anno visite senologiche gratuite.

Prevenzione e ricerca: in campo nella lotta al tumore al seno

Ed oggi in tanti si sono ritrovati nei pressi delle Terme per prendere parte all'evento che, come detto, vuole promuovere la prevenzione e contribuirà a finanziare la ricerca devolvendo l'intero ricavato della manifestazione “alla Komen Italia, l’associazione che in Italia opera da 20 anni per la lotta ai tumori del seno e per promuovere la tutela della salute femminile e alla Amdos Italia, associazione meridionale donne operate al seno, che tanta prevenzione promuove anche grazie all’apporto del chirurgo Carlo Iannace”.

Evento realizzato con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Caporaso, anche lui questa mattina tra i partecipanti alla corsa: “Anzitutto voglio ringraziare il gruppo De Vizia che ogni anno si adopera per organizzare e finanziare questa manifestazione. Un bellissimo evento che cura la prevenzione, tema per cui siamo sempre tutti disponibili a partecipare”. Prevenzione e ricerca temi al centro di questa domenica d'autunno riscaldata ancora dal sole e da tanti sorrisi.