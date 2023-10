Foiano: che successo per il primo gran premio di mountain bike Ruggiero: "Tra sport, green e buone pratiche siamo paese dello star bene. E arriva il Giro d'Italia"

Foiano ancora protagonista dello sport, con il primo gran premio di Montan Bike organizzato in territorio cittadino nel bosco di Frosolone: percorso già avviato al trekking nelle scorse settimane e con quel luogo, ripreso dall'amministrazione comunale, che oggi è diventato circuito perfetto per una gara impegnativa e in un panorama mozzafiato. Il sindaco Giuseppe Ruggiero infatti spiega: “Abbiamo questa mission, che peraltro si è concretizzata con una tappa del Giro d'Italia che partirà proprio da Foiano. La corsa rosa è “la corsa più dura nel paese più bello”, ora partirà una serie di attività ed eventi dedicati a questo mondo. Foiano deve diventare il paese del benessere”.

A partire dai luoghi: “Uno spazio abbandonato per decenni, dice Ruggiero, ora diventa luogo di sport, di teatro, di manifestazioni, di spettacoli: continueremo a investire tantissimo in quest'area del paese, mettendoci in evidenza come paese dello stare bene”.

Magari assieme agli altri comuni della Valle: “Noi non siamo solo il paese del benessere, ma anche del green vista la presenza e la collaborazione, da trent'anni, con aziende del mondo dell'energia alternativa. E' chiaro che un tipo di mentalità non si crea dalla sera alla mattina, il lavoro è lungo ma oggi guardate dove siamo. Ci siamo dati una mission molto Nord Europea e oggi la portiamo avanti fino all'ultimo”.



Giro d'Italia: "Ci provavamo dal 2019"

E sul fronte Giro d'Italia: “Ci provavamo da prima del covid, grazie anche al rapporto ottimale con Paolo Serino, poi ci siamo riusciti come territorio e dunque vanno ringraziati i sindaci di Molinara, Giuseppe Addabbo, di Reino, Antonio Calzone, di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino, il sindaco di San Giorgio La Molara De Vizio e il presidente della Comunità Montana, Zaccaria Spina. E poi Aci, Coldiretti, Anas: erano 91 anni che la corsa non passava da queste parti e dunque è importantissimo oggi avere un risultato del genere”.



E Ruggiero annuncia già qualche dettaglio: “Una tappa di risalita e ripartenza, mercoledì 15 maggio: qui ci saranno le scuole chiuse il lunedì e il martedì perché si dovrà allestire il villaggio. Rcs sarà qui nei prossimi giorni per studiare al meglio la logistica dell'evento”.



E nel merito Paolo Serino spiega: “Foiano sarà partenza per una tappa del giro d'Italia: lo sapevo da tempo, ma abbiamo aspettato l'ufficialità. In funzione di ciò, manifestazioni del genere sono importanti perché presto ci saranno i sopralluoghi, ci sarà molto fermento d'ora in avanti. Io mi auguro che anche gli altri enti seguano questo esempio, organizzando altri percorsi, non solo di mountain bike, avvicinandosi alla Federazione”.

Mountain Bike: vince il montesarchiese Pagoda

E tornando alla gara di oggi, il primo vincitore, Vincenzo Pagoda, 40 anni da Montesarchio, dice di aver apprezzato il percorso e l'iniziativa: “Un percorso bello, anche difficile in alcuni tratti, tra discese aspre e buche, ma molto bello. Andrebbero creati ovunque questi percorsi, visto che il nostro Sannio ha scenari adattissimi ad ospitarli: ci sono ancora poche gare nella nostra provincia e questo è un peccato”.