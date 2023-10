'Patto di Amicizia' stipulato a Cerreto Sannita tra le città della Ceramica Nel Sannio i rappresentanti provenienti da 5 regioni meridionali per discutere di sviluppo

Cerreto Sannita per due giorni ‘capitale’ della ceramica del Sud Italia. Proprio nel centro sannita si sono incontrate una ventina di rappresentanze istituzionali provenienti da 5 regioni meridionali per discutere e confrontarsi sul presente e sul futuro delle ‘Città della ceramica’ e in tale ottica è stato poi firmato un importante ‘Patto di Amicizia’ teso alla collaborazione e alla coordinazione delle azioni di tutela di questo bellissimo mondo anche attraverso la promozione di un vero e proprio percorso turistico con il comune denominatore della ceramica.

Presenti tutte le comunità ceramiste invitate: Cerreto Sannita, San Lorenzello, Calitri, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Ariano Irpino, Napoli Capodimonte; Matera, Calvello; Castelli; Grottaglie, Cutrofiano, Laterza, Rutigliano, San Pietro in Lama, Terlizzi; Squillace. Inoltre, erano presenti le città di Salerno e Gravina che hanno avviato l’iter per il riconoscimento di territori di antica produzione di ceramica.

Il confronto sulle diversità ha arricchito il dibattito interno con l’unanime apprezzamento giunto da ogni latitudine per l’iniziativa intrapresa da Cerreto Sannita che vuol essere solo un viatico per un futuro collaborativo con l’unico scopo di salvaguardare la tradizione ceramista di ogni realtà, creando un percorso comune e condiviso verso un futuro non scevro di ostacoli. Tanti i complimenti giunti all’organizzazione ed all’ospitalità cerretese.

Particolare consenso ha riscosso anche la gara dei tornianti che si è svolta nella due giorni. La competizione tecnica ‘cilindro più alto’ è stata vinta da Francesco d'Elia di Baronissi (Salerno). La gara tecnica ‘ciotola più larga’ è stata vinta da Gaetano Branca di Carife (Avellino), quest’ultimo torniante irpino ha anche vinto la gara di estetica a tema libero.

“A Cerreto Sannita si è vissuto il momento iniziale di un percorso a che faremo insieme a tutte le Città della Ceramica del meridione” ha sottolineato l’organizzatore Lucio Rubano, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.