Cerro d'Oro: Coldiretti celebra l'extravergine d'oliva e il riconoscimento Igp A Palazzo del Genio il confronto in occasione della quarta edizione del concorso

La Coldiretti Benevento a Cerreto Sannita celebra l'extravergine d'oliva sannita con la quarta edizione del Cerro d'Oro e guarda alle nuove opportunità per il settore derivanti dal riconoscimento Igp per l'olio campano. Il settore olivicolo torna protagonista nell'ambito delle Domeniche dell'olio. Questa mattina la premiazione del concorso promosso dalla Coldiretti con Aprol Campania e il convegno sul tema “Igp Olio Campania, un'opportunità per l'olivicoltura del Sannio”.

Un confronto a più voci per celebrare l'importante riconoscimento con attenzione alle nuove sfide che attendono il settore olivicolo nel Sannio, con Umberto Comentale Coordinatore di Aprol Campania, Giovanni Parente, sindaco di Cerreto Sannita, Roberto Mazzei dell'Area Economica di Coldiretti Campania, il professor Antonio Leone, già Primo Ricercatore Cnr, il professor Giovanni Quaranta Ordinario di Economia e Politica e Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata e le conclusioni del presidente di Coldiretti Benevento e vicepresidente nazionale dell'associazione di categoria, Gennarino Masiello.

L'olivicoltura nel Sannio e le nuove sfide per il futuro

“Proprio da qui avevamo lanciato il tema della denominazione”, ha ricordato Masiello a margine dell'incontro ma “non è detto che una denominazione regali successo sui mercati, c'è tanto da fare, tanto lavoro da mettere in campo ed oggi è l'occasione, con tante competenze, per fare il punto rispetto ad un modello organizzativo importante”.

Spazio dunque alle innovazioni, ma con attenzione alla tradizione: “Oggi parliamo di un'olivicoltura innovativa – ha spiegato Umberto Comentale di Aprol Campania - senza dimenticare l'olivicoltura di tipo tradizionale che in questi territori persiste ed è resiliente. Ed abbiamo tanti progetti su questo tema”.

Innovazione e tradizione

Un settore protagonista dell'iniziativa che per questa edizione ha registrato l'adesione di trentadue aziende. “Una bellissima giornata – ha commentato il direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell'Orto - in occasione delle Domeniche dell'Olio e grande partecipazione al concorso giunto ormai alla quarta edizione. E in questa occasione non poteva mancare un momento di riflessione per sottolineare un importante riconoscimento ovvero l'Igp Campania, che ci auguriamo possa diventare volano anche per questa provincia. Si tratta di un comparto importante, tanto c'è ancora da lavorare e molto sta facendo l'associazione Aprol Campania in termini di formazione per gli addetti ai lavori del comparto”.

Cerro d'Orto: quarta edizione a Cerreto Sannita

Ecco i vincitori della quarta edizione del 'Cerro d'Oro': primo posto Olivicola Cassetta, secondo posto Tenuta Romano di Alberto Romano entrambi moliti al Frantoio Romano, terzo posto per l'Azienda Agricola Mancini molite presso Uliveto snc, quarto posto per Olivicola del Titerno.