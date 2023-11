Qualità vita Benevento: Mastella non si accontenta "Ora il depuratore" "Siamo primi in Campania" dice il sindaco che poi risponde alle accuse sollevate dal Pd

"Siamo i primi in Campania, abbiamo superato Avellino. Tra i migliori al Sud ma dobbiamo procedere con altre azioni per crescere ancora".

Clemente Mastella non si accontenta del buon risultato registrato da Benevento nella classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi dove il capoluogo sannita sale al 77esimo posto (dall'82esimo dello scorso anno).

Il sindaco infatti chiarisce "Fino a quando non ci sarà il depuratore non si potrà certamente migliorare. La scorsa settimana – dettaglia - ho incontrato il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il suo vice e assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola per spingere in questa direzione. Dobbiamo recuperare gli altri 10 milioni che restano e realizzare in modo più celere possibile le procedure in corso eliminando, così, anche le infrazioni che l'Europa ci attribuisce per questa problematica. Una situazione comune, peraltro, ad altre realtà campane tra cui anche l'isola di Ischia”.

Un risultato che, per il primo cittadino risponde coi fatti alle accuse mosse, negli ultimi giorni, dal partito democratico. “Se penso alla città che ho trovato quando sono arrivato. La città con le loro idee aveva gru davanti ai monumenti come nel caso del duomo, l'assenza del depuratore, una cattiva qualità dell'aria e tutti i teatri chiusi. Quando non faro più il sindaco mi auguro che la gente scelga tutti meno che questi... sarebbe un disastro, una cosa drammatica per la città.