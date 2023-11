Via Marmorale e via Sala: chiusura al traffico e divieti di sosta Oggi e mercoledì per l'esecuzione dei lavori presso gli edifici scolastici Torre e Sala

Con ordinanza del settore Lavori pubblici è stata disposta la chiusura della strada e l'istituzione del divieto di sosta (rimozione coatta), su ambedue i lati di via Marmorale nel tratto compreso tra via Sala e Parco Marinelli, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di oggi 20 novembre e mercoledì 22 novembre. Negli stessi giorni e nelle stesso ore istituito anche il divieto di sosta, con rimozione coatta, sul tratto di via Sala davanti al marciapiede adiacente alla scuola Torre. E' stato altresì previsto un percorso alternativo per autobus urbani e veicoli diretti a via Marmorale, con deviazione verso via Calandra e via D'Annunzio. Temporaneamente soppressa la fermata bus Torre-Marmorale. Le misure disposte per consentire l'esecuzione dei lavori presso gli edifici scolastici Torre e Sala.