Anpi Sannio in piazza contro la violenza di genere: "Serve educazione" "Si parta dalla scuola primaria, dove bimbi e bimbe interiorizzano idee stereotipate e malate"

Il seminario “Attualità di don Lorenzo Milani” organizzato dall’Officina Maria Penna è stato rinviato a giovedì 30 novembre ore 17.00 sempre nel salone Di Vittorio della Cgil di Benevento. La scelta nasce dall’adesione dell’Anpi del Sannio alla fiaccolata organizzata dalla Cgil di Benevento per venerdì 24 novembre alle ore 17.00 a piazza IV Novembre. L’Anpi del Sannio vi prenderà parte per dire basta ai femminicidi e alla violenza di genere. Per ribadire che gli uomini che uccidono le donne sono il frutto di una società patriarcale che educa al possesso, all’abuso, alla violenza contro le libere soggettività. Per affermare che non sono sufficienti giornate dedicate, ma c’è bisogno di educazione continua al consenso nelle relazioni, ovunque e per chiunque, perché la violenza di genere non è un’emergenza, ma qualcosa di strutturale e sistemico. Per chiedere che l’educazione alle relazioni non si limiti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori, ma che parta dalla scuola primaria, dall’età in cui bambine e bambini interiorizzano idee stereotipate e malate. Per sostenere che c’è bisogno di finanziare i centri antiviolenza, la scuola e la salute pubblica. Per chiedere che i media smettano di essere complici di questo sistema con le loro narrazioni sbagliate in cui si parla di “troppo amore” invece che di problema sociale, politico, culturale. Per tutto questo, per le 105 donne uccise nel 2023, per Giulia e tutte le altre sorelle l’Anpi del Sannio ci sarà.