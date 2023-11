«Ci vediamo da Lucio», tributo a Battisti e Dalla Presso la Sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento

E’ “sold out” per «Ci vediamo da Lucio», tributo a Battisti e Dalla, l’evento musicale in programma per venerdì prossimo, 24 novembre (ore 20,30), presso la Sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento.

Lo rende noto il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Nino Lombardi, il quale si complimenta con “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale), di cui è amministratore unico l’avv. Giuseppe Sauchella, che ha organizzato ed ospitato l’evento “che ripercorre i successi che hanno segnato un’epoca di due grandissimi esponenti della musica leggera italiana come Lucio Dalla e Lucio Battisti nell'anno di quello che sarebbe stato il loro 80esimo compleanno”.

Il gruppo musicale che darà vita allo spettacolo è composto da Alfredo Salzano (batteria), Jack Corona (chitarra e voce), Gio Gentile (chitarra), Pino Tiso (piano), Ivan Barbieri (voce) e Giuseppe M. Salzano (basso e cori).