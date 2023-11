Eliminazione violenza contro le donne: l'evento della Polizia con gli studenti Nella mattinata di oggi, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei - Vetrone” di Benevento

Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e della campagna permanente della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato “Questo non è amore”, nella mattinata di oggi, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei - Vetrone” di Benevento, la Questura di Benevento ha preso parte ad una manifestazione volta a sensibilizzare gli studenti sul

delicato argomento.

Nella circostanza, il I° Dirigente dr. Giuseppe De Paola, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Benevento, ha illustrato l’attività posta in essere quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato e le numerose iniziative adottate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per contraste il fenomeno della violenza contro le donne.

Nel corso del convegno è stata distribuita la nuova brochure informativa “Questo non è amore", elaborata dalla Direzione Centrale Anticrimine. Nella stessa sono indicati, in maniera chiara e sintetica, tutti quei comportamenti che devono rappresentare un campanello di allarme per ogni donna.

L’opuscolo illustra, inoltre, i diritti e le facoltà che le donne possono esercitare a tutela dei propri interessi nel caso di abusi e violenze subite. Il I° Dirigente della Polizia di Stato Giuseppe De Paola ha relazionato, altresì,

sull’Istituto dell’Ammonimento del Questore, al quale è possibile ricorrere in caso di stalking o di violenza allorquando non si intenda avviare un procedimento penale. La Questura di Benevento, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ritiene opportuno ribadire l’invito a rivolgersi tempestivamente, in caso di necessità, agli Uffici della Polizia di Stato ubicati sul territorio, anche utilizzando l’app YOUPOL, tramite la quale è possibile far pervenire segnalazioni o richieste di aiuto anche in forma anonima.