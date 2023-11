Legalità: l'Unisannio incontra Gherardo Colombo Domani a Palazzo San Domenico

Domani, lunedì 27 novembre, alle ore 14, presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico, si terrà l’incontro "Legalità è" con Gherardo Colombo, magistrato, giurista, scrittore, noto per il suo impegno istituzionale e culturale nella promozione della giustizia e della legalità. L'iniziativa si propone di alimentare il confronto dialettico sul significato della legalità alla luce dell’esperienza applicativa della Costituzione repubblicana del 1948 e della sfida costante nel tentare di rendere effettivi i principi e i valori normativi in essa sanciti.

Gherardo Colombo, attraverso un approccio provocatorio, riscrive nel libro “Anticostituzione” (Garzanti, 2023) alcuni dei principali articoli della Carta fondamentale, mettendo in luce le mancate promesse e i punti ciechi che separano la teoria dalla prassi. Questo esercizio critico offre un'opportunità unica per una rilettura del documento fondativo del nostro vivere civile e stimola la riflessione su come costruire una società più giusta.

L'incontro con Gherardo Colombo si propone di stimolare un dibattito costruttivo con gli studenti e con le studentesse sulla distanza tra ideali costituzionali e realtà quotidiana, offrendo spunti di riflessione per

individuare la strada da percorrere al fine di costruire una società in cui la legalità e la giustizia siano principi concretamente applicati. In programma gli interventi di Gerardo Canfora, rettore UNISANNIO, Gaetano Natullo, direttore DEMM UNISANNIO, Vincenzo Verdicchio, presidente Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Ambrogio Romano, presidente del Consiglio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, Antonella

Tartaglia Polcini, responsabile scientifico del Progetto “Legalità è cultura della R.E.L.Azione”. Modera Enza Nunziato.