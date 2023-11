Corso di Alta formazione sulla violenza domestica e di genere A Benevento presentazione dell'iniziativa di Procura ed Enti Tavolo per tutela vittime vulnerabili

La Procura della Repubblica di Benevento e gli enti del “Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere” in collaborazione con il progetto "Luana. Prevenzione della violenza e Empowerment" – coordinato dalla Coop EVA e sostenuto da Fondazione con il Sud – hanno organizzato un “Corso di Alta formazione sulla violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili” che prenderà avvio il prossimo 4 dicembre. Il Corso vuole essere un percorso di formazione e specializzazione per gli operatori territoriali finalizzato al precoce riconoscimento della violenza intra-familiare e di genere e a fornire competenze condivise sul fenomeno nella sua complessità sociale, culturale, psicologica e giuridica per scongiurare la vittimizzazione secondaria e strutturare reti territoriali sinergiche ed efficaci.

Il Corso verrà presentato in un incontro pubblico che si terrà il 1° dicembre ore 11 presso la Prefettura di Benevento, e vedrà la partecipazione, oltre che del Prefetto di Benevento, della responsabile del progetto Luana, del procuratore della repubblica di Benevento, dei rappresentanti degli enti partecipanti al tavolo e dei relatori del Corso, del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, dottor Antonio Gialanella.

E’ previsto un intervento musicale degli allievi del Conservatorio Nicola Sala di Benevento.