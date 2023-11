Servizio dell’Antincendio Boschivo: consegnata ulteriore dotazione di mezzi Per la pianificazione delle iniziative volte a massimizzare l’efficacia degli interventi

E' stata consegnata una ulteriore dotazione di mezzi per il Servizio dell’Antincendio Boschivo della Provincia di Benevento. Lo comunica il Presidente Nino Lombardi, che ha ricevuto assicurazioni in tal senso dal Dirigente di Settore Giancarlo Corsano.

Sono stati consegnati infatti alla Rocca dei Rettori:

-una jeep furgonata Ford Ranger, dotata di cisterna d’acqua con relativa pompa;

-altre due cisterne con relative pompe in sostituzione di quelle già da tempo in dotazione ai mezzi d’intervento e che erano bisognose di esser sostituite dopo anni di prezioso lavoro;

-protezioni individuali per gli Operatori dell’AIB.

I nuovi mezzi e strumenti consegnati oggi al Servizio AIB sono stati acquistati grazie ad un finanziamento per complessivi € 2.211.112 concesso agli enti delegati (Province e Comunità Montane) nel mese di giugno 2022 dalla Regione Campania. Alla Provincia di Benevento furono assegnati circa 80mila Euro che sono stati destinati ai territori che necessitano di una particolare attenzione per essere aree a rischio elevato di incendi boschivi.

Solo in questi giorni è stato tuttavia completato l’allestimento della jeep furgonata con cisterna e pompa e dunque la consegna della stessa si è concretizzata con la fine di questo mese di novembre.

La nuova dotazione si aggiunge al materiale già consegnato nello scorso mese di ottobre, pure esso acquistato grazie ad un altro finanziamento regionale pari a circa 200mila Euro.

Il potenziamento delle dotazione dell’AIB rientra nell’ottica di una pianificazione delle iniziative volte a massimizzare l’efficacia degli interventi degli Operatori dell’AIB tenuto conto anche delle caratteristiche delle aree interne ove prestano la loro opera secondo la rispettiva competenza territoriale degli enti delegati.