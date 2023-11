La Comunità montana del fortore dona un albero di Natale alla Croce Rossa Sarà installato lungo Corso Garibaldi ed ha le radici inzollate per poi essere ripiantato nei boschi

Anche quest’anno, la Comunità Montana del Fortore ha scelto di donare un maestoso albero di Natale alla Croce Rossa Italiana per l'installazione lungo il corso Garibaldi di Benevento.

Facendo seguito ad una richiesta del presidente del Comitato provinciale di Benevento della CRI, Giovanni De Michele, la Giunta Esecutiva dell'ente montano ha aderito all’iniziativa dell’“Albero della Solidarietà” finalizzata alla raccolta dei doni per i bambini delle famiglie in difficoltà.

"Abbiamo provveduto alla donazione di un imponente abete di circa 6 metri - spiega il presidente della Comunità Montana Fortorina Zaccaria Spina - con le radici inzollate, così che, con le dovute precauzioni, potrà essere ripiantato anche dopo l’utilizzo con buone aspettative di vita". L’albero verrà sistemato a partire da domani in piazza Federico Torre al Corso Garibaldi e successivamente addobbato e illuminato”.

“Per il secondo anno di fila, dopo una serie di interlocuzioni telefoniche con la referente della Croce Rossa Italiana Antonella Girolamo Tarantino - prosegue Spina - insieme alla Giunta esecutiva ed unitamente al Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, abbiamo deciso, con grande entusiasmo, di accogliere la richiesta dell' associazione. Considerata la finalità sociale dell’iniziativa, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, si tratta di un piccolo gesto che tuttavia può generare grandi sorrisi nei bambini e nelle famiglie che ne beneficeranno, per dare il giusto risalto a questa iniziativa solidale, che ormai è diventata un importante evento di solidarietà per la città e la provincia di Benevento”.