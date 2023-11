Scommettere sulle rinnovabili: "Così freniamo lo spopolamento nel Fortore" Il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo, parla della vertenza delle zone interne

Combattere ogni giorno contro lo spopolamento di un territorio. Il sindaco Giuseppe Addabbo, che guida la comunità del paese di Molinara nel Fortore del Sannio, ci prova da anni. Ma almeno qui c'è una speranza, rappresentata dalla sfida sulle energie rinnovabili iniziata negli anni Novanta, quando ancora non si parlava di transizione energetica.

"Noi – spiega il sindaco Addabbo, ospite della rubrica "Punto di vista" su Otto Channel canale 16 del digitale – una risposta l'abbiamo data alla fine degli anni '90, quando nel Fortore in modo particolare, il presidente Vigorito girava per i comuni di Montefalcone, Molinara, San Marco, Baselice e all'epoca era un qualcosa di particolare. E' stata una scommessa, c'è stata anche qualche voce contraria perché l'energia rinnovabile veniva vista come un'invasione su quelle nostre montagne incontaminate. Poi, come sempre il tempo che passa fa maturare un'idea diversa, ci sono state delle risposte positive sul territorio, sulla popolazione e quindi si cerca di gestire e di dirigere quel movimento ed è quello che abbiamo cercato di fare in una ottima sinergia tra istituzioni, imprese, istituzioni private, così come è nata quella positiva intesa sinergica, ad esempio, tra noi, amministrazione e il presidente dell'Ivpc".