Susanna Camusso a Benevento: incontro con i lavoratori dei consorzi e la Cgil Appuntamento presso la sede del sindacato nel pomeriggio di domani

Si terrà alle 15.45 presso la Cgil di Benevento l'incontro tra i lavoratori dei consorzi e la CGIL incontrano la senatrice Susanna Camusso. Dopo l'importante sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha riconosciuto ai lavoratori dei consorzi di Benevento, dopo oltre un decennio di lotta, il risarcimento del danno e le somme non erogate dall'autorità giudiziaria italiana, il governo italiano ancora non mette in esecuzione le decisioni di Strasburgo. La vertenza continua ed è il momento di chiedere al governo e al Parlamento di non scordarsi di

questi lavoratori. "Incontriamo - spiega la Cgil - Susanna Camusso per discutere di questo e per chiedere un intervento del parlamento già nella prossima legge di Bilancio".