Provincia di Benevento, approvato il Documento unico di programmazione Recuperati tre grandi interventi come Fondovalle Isclero e Vitulanese e la Foiano - Montefalcone

Il Consiglio Provinciale di Benevento, presieduto Nino Lombardi, presidente della Provincia, ha approvato oggi con 6 voti a favore e 2 astenuti il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026.

Il documento costituisce il primo step della manovra di Bilancio che il Presidente ha affermato di voler portare a termine entro il 31 dicembre così come previsto dalle norme.

Sono già stati avviati i provvedimenti per convocare sia le Commissioni Consiliari che la Conferenza dei Capigruppo, nonché l’Assemblea dei Sindaci entro la prossima settimana.

Ad illustrare in Aula ai Consiglieri il provvedimento è stato il Dirigente del Settore Nicola Boccalone. Questi ha ricordato i passaggi tecnici del percorso per l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2024/2025 prima della scadenza dell’anno in corso. Il Dup, che ricomprende l’intera vita amministrativa e contabile dell’Ente, era stato approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. La Provincia di Benevento rispetta il percorso per il riequilibrio della finanza pubblica riconoscendo al sistema nazionale milioni di Euro, come gli altri enti pubblici. La pressione fiscale della Provincia è di fatto eguale a quello degli anni precedenti essendo state riconfermate le aliquote. E’ lo Stato che finanzia la gran parte delle spese dell’Ente, mentre importanti sono gli investimenti del PNRR per le strade e l’edilizia scolastica, mentre la Regione Campania, con cifre inferiori, interviene per la gestione della rete culturale e del programma di forestazione e interventi in area montana. Il Dirigente Boccalone ha annunciato il potenziamento dell’organico dell’Ente a seguito del pensionamento di molti dipendenti, per una spesa che rientra comunque nei limiti stabiliti dalle norme. Per l’Asea vengono confermate le gestioni degli anni precedenti, con un costo di 900mila Euro circa per la gestione dei servizi di natura ambientale e del servizio di manutenzione caldaie, nonché la gestione e la manutenzione della diga di Campolattaro.

Il Consigliere Giuseppe Ruggiero ha raccomandato alla Provincia di avviare una forma di recupero dei soldi investiti per decenni per la gestione della Diga di Campolattaro che verosimilmente a breve sarà affidata ad altro Soggetto. Il Consigliere ha quindi raccomandato la massima attenzione sulle tariffe dei canoni.

Il Consigliere Capuano si è associato alle parole del collega Ruggiero sulla tariffa.

Il presidente Lombardi, nel prendere la parola, ha rivendicato il risultato circa tutti gli affidamenti per le opere pubbliche per scuole e strade consegnati al 30 novembre. Lombardi ha inoltre ricordato che sono stati recuperati in tre grandi interventi come Fondo Valle Isclero, Fondo Valle Vitulanese, e Strada Foiano Valfortore – Montefalcone. La Provincia ha presentato due altre strade Bocca della Selva – Pontelandolfo, così come è stata sbloccata per la San Giorgio la Molara – Statale 90bis. Ancora, il Presidente ha ricordato l’avvio delle procedure per la rivisitazione del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale, nonché il potenziamento degli organici dell’Ente.

Ha assicurato l’impegno a recuperare i fondi per la gestione della diga di Campolattaro. Il Consiglio ha quindi approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone unico, delle Tariffe e stradario ex Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il Piano Programma 2024/2026 - Budget 2024 e Budget pluriennale 2024/2026 della partecipata ASEA.

Approvati inoltre la Convenzione di segreteria fra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano (BN) fino al 31.05.2024; il riconoscimento debito fuori bilancio per una Sentenza Giudice del Lavoro Tribunale Benevento; ed il pagamento dselle spese per l’occupazione terreno sulla Strada Provinciale n. 37 da S.S. 90 Bis ad abitato di Sant’Arcangelo Trimonte.