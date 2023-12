I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara, 5.400 gli interventi nel Sannio Messa e consegna dei riconoscimenti presso il comando provinciale di Benevento

“Santa Barbara contribuisca a disinnescare le micce dell'odio, delle guerre e dei dissidi anche nella vita quotidiana”. Così l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca durante l'omelia in onore di Santa Barbara presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, retto dal comandante Raffaella Pezzimenti. Messa per la Santa Protetrice che è stata anche l'occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta dai vigili del fuoco nel Sannio. Numeri snocciolati dal vicecomandante Giovanni Vassallo. 5.400 gli interventi di soccorso nel Sannio nel 2023. La statistica parla di 1.487 soccorsi a persona o salvataggi. 1.073 gli incendi, di cui 143 quelli boschivi; 125 gli interventi per incidenti stradali e ben 482 interventi per la verifica di alberi o pali pericolanti specialmente durante il maltempo e 2.108 per altre tipologie di intervento. Comando provinciale vigili del fuoco di Benevento che ha effettuato, per la didattica, otto corsi regionali per il conseguimento di patenti terrestri e macchine movimento terra, per la formazione della polizia giudiziaria e per la sala operativa 115. Corposa anche l'attività di prevenzione svolta dall'Associazione nazionale vigili del fuoco in Congedo per gli studenti.

Al termine della cerimonia sono state consegnate le Croci di Anzianità ai vigili Silvio Calandro, Marco Lese e Vittorio Micco.

Diplomi di lodevole servizio consegnati invece ai caporeparto in pensione Vincenzo Alloro, Luigi Bergantino, Giuseppe Ciarleglio, Pio Chioccolo, Alessandro Iovino; al Dcs Cosimo Liberti, ai caporeparti Gaetano Micco e Germano Zarrillo; al DCSLG Olimpia Battista, all'assistente capo Gerardo Galliano e al Dcslg Giovanna Santosuosso.