Lions Club Benevento Host, festeggiata la 68esima Charter Night Il presidente Tomaciello: "Un luogo dove si coltiva amicizia, fedeltà, solidarietà e tolleranza"

Il Lions Club Benevento Host ha festeggiato ieri la sua sessantottesima Charter Night. Una giusta ambientazione per la cerimonia degli auguri e per l'entrata di nuovi soci che si è celebrata al moderno ed accogliente Antum hotel di Benevento.

La serata, condotta dal cerimoniere del club Riccardo Derna e del distretto Aldo Cobianchi, ha avuto avvio con la visita del Governatore Pasquale Bruscino, presenti i vice governatori Tommaso Di Napoli e Pino Naim e numerose autorità lionistiche provenienti da tutto il distretto che oltre la Campania comprende Calabria e Basilicata.

Tra i presenti alla serata anche i presidenti del Club Arco Traiano e degli altri club della provincia di Benevento ed Avellino.

Alla cerimonia che ha visto la partecipazione di tanti soci e delle rispettive famiglie animati dal piacere e dal desiderio di stare insieme ha partecipato il sindaco della città, Clemente Mastella e della consorte, senatrice Sandra Lonardo.

Nel corso della cerimonia si è tenuta anche l’investitura di quattro nuovi soci: il dottore Giovanni Barretta, l’architetto Flavian Basile, il dottore Paolo Mattera e l'avvocato Danilo Parente, sindaco di Apollosa.

“Registriamo - ha evidenziato il presidente del Club Gianluca Tomaciello - la sempre crescente sintonia e collaborazione con l'altro club della città nel tenere Service concretamente in favore della nostra comunità. Il Lions Club - ha ricordato Tomaciello - è un luogo dove si coltiva amicizia, fedeltà, solidarietà e tolleranza al solo fine di raggiungere l'obiettivo di aiutare gli altri”. Il governatore Pasquale Bruscino, nel concludere la serata, ha sottolineato come i Lions hanno il compito di migliorare innanzitutto se’ stessi per poter poi migliorare le collettività nella quale operano.