Cento presepi in Vaticano: c'è anche quello di un sannita E' il lavoro del maestro Tommaselli, di Foglianise

Il lavoro presepiale di un artista sannita arriva in Vaticano. L'Esposizione internazionale "100 Presepi in Vaticano", infatti, ospita quest'anno anche la Natività realizzata dall'artista Antonio Tommaselli. Nativo di Foglianise, diplomato all'Accademia di Belle arti di Brera e attualmente maestro d'arte presso l'associazione culturale "Artistica Leonardo" di Benevento, l'artista Tommaselli espone il gruppo della Natività realizzato come un vero e proprio set teatrale. L'opera trae ispirazione dal Presepe napoletano del 700, con i figuranti dipinti a mano e rivestiti con il caratteristico intreccio della paglia, in onore alla tradizione della città di Foglianise. La Mostra internazionale è allestita nel Colonnato sinistro di Piazza San Pietro, inaugurata l'8 dicembre 2023, sarà visitabile sino al 7 gennaio 2024.