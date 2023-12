Asia e COmune di Benevento presentano il programma di educazione ambientale Destinato agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole beneventane

E' stato presentato questa mattina alle scuole, presso la sede dell'Asia, il programma di educazione ambientale 'Asiaeducational 2023/2024' che quest'anno sarà destinato agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Benevento.

All'appuntamento erano presenti l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, l'assessore alle Società Partecipate, Attilio Cappa, il consigliere comunale con delega all'Istruzione, Francesco Farese, e l'amministratore unico di Asia, Donato Madaro.

"L'obiettivo - ha spiegato Madaro - è veicolare alle scuole e attraverso esse alle famiglie che il rifiuto può essere riutilizzato e riusato nell'ambito dell'economia circolare e di tutela dell'ambiente".

"I risultati delle attività che stiamo portando avanti con le scuole - ha sottolineato l'assessore Rosa - sono tangibili. Allargare la platea a tutte le scuole ci consentirà di completare il puzzle della sostenibilità ambientale, di incrementare il coinvolgimento di bambini e ragazzi, e tutti i progetti troveranno la loro massima espressione nella Festa dell'Ambiente, prevista per giugno".

"Oggi viene segnato un nuovo di partenza - ha commentato il consigliere Farese - L'ambiente è patrimonio condiviso e l'idea di partire con l'educazione alla sostenibilità nelle scuole è lodevole. Il valore dell'iniziativa è per la nostra amministrazione comunale un valore aggiunto, una scelta che merita tutto il nostro sostegno".

"Partecipiamo con molto entusiasmo - ha concluso l'assessore Cappa - per rafforzare l'idea dell'amministrazione che è quella di fare squadra è sempre la scelta vincente, per questo sosteniamo questa e tutte le iniziative promosse dall'Asia".

Nello specifico, le scuole primarie potranno partecipare al contest nazionale la 'Ecopagella AI Edition' per scoprire i temi della sostenibilità giocando. Il 22 aprile è prevista la visione online dello spettacolo teatrale 'Veloce come il vento' per spiegare la mobilità sostenibile ai bambini che a seguire parteciperanno ad un talk show con possibilità di porgere domande al regista.

Per le scuole secondarie di 1° grado sono previsti due film documentario, anch'essi online: il primo il 17 marzo dal titolo 'Soffocare', vincitore del festival 'Corto e a capo' e l'altro il 22 marzo dal titolo 'Una balena in una conchiglia', vincitore del 'Poseidonia Green Fest'. A seguire, anche in questo caso, un talk show ed in più un quiz. Per le scuole secondarie di 2° grado è previsto un social contest con la realizzazione di un reel per l'ambiente, per promuovere la sostenibilità attraverso i social network, con la partecipazione dell'attivista e influencer Sofia Pasotto. Anche i docenti saranno coinvolti con un corso di aggiornamento sulla sostenibilità che vedrà la partecipazione di Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico.