Giunta, ok al progetto Pnrr per il contrasto alla marginalità abitativa Nasceranno Stazioni di posta per l'accoglienza notturna temporanea

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha dato l'ok al progetto esecutivo, finanziato con le risorse del Pnrr, per progetti di contrasto alla vulnerabilità sociale.

"In particolare - spiega l'assessore alle Politiche sociali Coppola - nasceranno le cosiddette Stazioni di posta: un modello di contrasto alla marginalità in linea con i più moderni standard comunitari in materia di assistenza. Oltre all'accoglienza notturna temporanea, saranno offerti ulteriori e importanti servizi, come l'assistenza sanitaria, la ristorazione, l'orientamento al lavoro, la distribuzione di beni alimentari, la mediazione linguistico-culturale, la distribuzione dei beni in riuso. Così le Stazioni di Posta diventeranno poli a tutto tondo per il contrasto multilivello alla marginalità abitativa e alla vulnerabilità sociale ed economica. Per le Stazioni di posta fruiremo dell'immobile già sede del Can (Centro accoglienza notturna) e di un immobile in via Fratelli Rosselli, già sede del Consultorio familiare Asl. Potenzieremo poi il sistema d'assistenza abitativa temporanea per soggetti in estrema difficoltà economica con il cosiddetto housing first ('innanzitutto la casa'). Utiliezzeremo un appartamento in via Vittorio Veneto, 4 locali al primo piano dell'immobile comunale in uso alla Caritas, mentre l'immobile di via Firenze sarà usato per percorsi di assistenza abitativa in housing led. In questo modo l'Amministrazione Mastella prosegue in interventi, volti a promuovere l'integrazione sociale e a contrastare fenomeni di vulnerabilità e fragilità economica, perfettamente in linea con lo spirito del Piano nazionale di ripresa e resilienza", conclude Coppola.

Nella stessa seduta la Giunta ha dato indirizzo all'Ufficio Sport di procedere all'avvio dell'iter per la concessione in gestione del Pattinodromo di via Mustilli.