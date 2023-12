La Comunità di Sant'Egidio organizza pranzo di Natale nel carcere di Benevento Ospiti 70 detenuti tra i più poveri o che non fanno colloqui perché non hanno più legami familiari

Continua la tradizione del pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nel carcere di Benevento. Quest’anno l’appuntamento è per Venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 13. Al pranzo saranno presenti 70 detenuti tra i più poveri o che non fanno colloqui perché non hanno più legami familiari e molti stranieri, secondo lo spirito della Comunità di Sant’Egidio.

Tra gli invitati ci sarà il vescovo di Benevento mons. Felice Accrocca. E’ stato invitato il sindaco Clemente Mastella. Canteranno per i detenuti Daniela Polito e Gilda Pennucci Molinaro, accompagnate da Flavio Feleppa.

Il pranzo verrà preparato dagli alunni dell’IPSAR Le Streghe con la collaborazione di Coldiretti Benevento e delle aziende associate.

“Sarà un Natale per non dimenticare chi vive recluso – spiegano dalla comunità di Sant'Egidio -, per dire che è sempre possibile cambiare e rimettere in gioco la propria vita e stare vicino a chi vive in un momento di difficoltà può accendere sempre una luce di speranza”.