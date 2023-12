Sonia Petrucciani, nuova Segretaria Generale della FP Cisl Irpinia Sannio "Tutti protagonisti di questo nuovo tempo sapendo che nulla sarà come prima"

La beneventana Sonia Petrucciani, 48 anni, è la nuova Segretaria Generale della FP CISL Irpinia Sannio. Nominata ed eletta all’unanimità nel Consiglio generale riunito questa mattina ad Avellino, alla presenza dei Segretari nazionali Franco Berardi e Chiara Severino. Nata a Benevento, residente nel capoluogo, avvocato e funzionario dell’Asl sannita, sarà lei a guidare con forza e tenacia la Confederazione sindacale Irpinia Sannio e a sostenere i lavoratori e gli iscritti Cisl nei mesi a venire.

Pur avendo intrapreso da pochi anni il percorso sindacale, la neo Segretaria Generale, sin da subito si è riconosciuta nei valori della Confederazione Nazionale, incarnandone lo spirito e le idee, ma ancora di più si è identificata negli aspetti umani delle persone che rappresentano questo sindacato, nella concretezza delle loro azioni a tutela dei lavoratori iscritti, e nel costante impegno di ascolto e concreta risoluzione delle problematiche emergenti nei vari settori della funzione pubblica, attraverso gli strumenti che la rappresentanza sindacale mette a disposizione per dirimere e conciliare ogni sorta di controversia che possa ostacolare il benessere dei lavoratori.

“Ora, nel ruolo che sono chiamata a rivestire - spiega la neo segretaria generale della Cisl Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani - guardo al futuro nell’ottica di migliorare le condizioni di tutti coloro che appartengono al mondo della Funzione Pubblica soprattutto in quanto lavoratori e utenti nello stesso tempo. Alla Segretaria Nazionale Chiara Severino che ha guidato la Federazione in questa delicatissima fase di reggenza, il mio particolare ringraziamento, guida sapiente e coraggiosa e che in un momento di paventata crisi per vicissitudini personali di qualcuno ha saputo tenere ferma la rotta pur navigando in acque tempestose. Ringrazio i componenti del consiglio generale, le SAS con i loro segretari e tutti gli iscritti CISL”.

Spetterà a Sonia Petrucciani anche il compito di costruire o rinsaldare una rete di relazioni con sindaci, direttori generali, presidenti, religiosi, responsabili di associazioni, e con chiunque abbia un ruolo politico all’interno del proprio sistema.

Dal punto di vista organizzativo la priorità per la neo eletta sarà costruire una squadra dove al proprio interno le regole saranno quelle della cooperazione e della collaborazione. «Vorrei guidare il cambiamento con tutti voi - conclude Petrucciani - e vorrei che tutti noi fossimo protagonisti di questo nuovo tempo sapendo che nulla sarà come prima perché dobbiamo non solo saper leggere i grandi mutamenti in atto ma trovare nuove forme di prossimità ed innovazione interna, capaci di intercettare e dare risposte ai nuovi bisogni e soprattutto far crescere una classe dirigente in grado di accompagnare il lavoratore nella più ampia estensione delle sue libertà tra diritti disponibili e doveri assunti. La frase che mi accompagnerà sarà: “l’utopia dei deboli è la paura dei forti”. Grazie a tutti coloro che non ho citato ma che in silenzio, generosità ed umiltà hanno resistito e tuttora prestano parte del loro tempo alla Federazione».

Alla guida della Confederazione Irpinia Sannio Petrucciani sarà affiancata da Mario Walter Musto, eletto in seno al consiglio generale segretario generale aggiunto. Nel suo intervento Musto ha espresso piena soddisfazione per la sua elezione. Ribadendo il suo impegno per la Confederazione e condividendo la linea programmatica tracciata nel discorso della neo Segretaria Generale e confermando con la stessa continuità e senso di responsabilità il nuovo mandato affidatogli dal Direttivo.

Inoltre, entrano a far parte del consiglio generale FP CISL Irpinia Sannio anche il dottor Lazzaro Iandolo dipendente AO San Giuseppe Moscati di Avellino, la dottoressa Eleonora Tiso, dipendente Asl e il dottor Gabriele Proto, dipendente del Cmr.