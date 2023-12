Sabato 16 dicembre via Rampa Annunziata chiusa Dalle 10 alle 14.30

"Al fine di consentire le operazioni di carico e scarico di materiali per il rifacimento del tetto di un condominio, sabato 16 dicembre verrà chiusa al traffico dalle ore 10 alle ore 14:30 via Rampa Annunziata in corrispondenza del civico n. 3". Lo comunica Palazzo Mosti precisando che sarà prevista "l'inversione temporanea del senso di marcia di via Annunziata con direzione consentita da via Stefano Borgia a via Tenente Raffaele Pellegrini".