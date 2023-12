La Novena di Natale presso la Chiesa di San Domenico Un'iniziativa speciale promossa dall'unità pastorale San Filippo Neri

La neonata Unità Pastorale “San Filippo Neri”, che raccoglie le parrocchie del centro storico di Benevento ed è guidata dal parroco don Marco Capaldo, propone una speciale Novena in preparazione al Santo Natale, presso la chiesa di San Domenico in piazza Guerrazzi. Dal giorno 16 dicembre (escluse le domeniche), alle ore 8 ci sarà la

celebrazione eucaristica con la Novena di Natale. Un momento di riflessione e preghiera per preparasi alla nascita del Signore Gesù, che è rivolto in modo particolare agli studenti universitari e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo di Benevento, ma anche agli esercenti del Centro Storico e a tutti i fedeli dell’unità pastorale “San Filippo Neri”. La Chiesa di San Domenico, è anche Cappella Universitaria al servizio di studenti, docenti e personale dell’Ateneo del Sannio. A tal proposito si ricorda che presso la chiesa di piazza Guerrazzi, è attivo il martedì e il mercoledì, dalle ore 8 alle 12,30, un centro di ascolto dedicato ai giovani universitari. In queste giornate sarà sempre a disposizione un sacerdote per colloqui di orientamento, confessioni e confronto fraterno.