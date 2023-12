Rete delle Città Marciane. A San Marco dei Cavoti la III Rassegna della Corali Domani, sabato 16 dicembre, in occasione della Festa del Torrone e del Croccantino

L'Associazione Rete delle Città Marciane, costituita il 12 ottobre 2019 a Castellabate, comune capofila, con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa da parte dei Sindaci dei Comuni che sono legati dal Culto di San Marco Evangelista (Afragola, Avenza borgo di Carrara, Camerota, Caprarica di Lecce, Cellino San Marco, Cetraro, Cropani, Futani, Latina, Lei, Manocalzati, Ollastra, Pacentro, Petriolo, Ruffano, San Marco Argentano, San Marco D’Alunzio, San Marco dei Cavoti, San Marco Evangelista, San Marco la Catola Sonnino e Torricella), guidata dal presidente Marco Rizzo sindaco di Castellabate e dall'Assistente Ecclesiastico Don Antonio Quaranta, Parroco di Torricella, in occasione della Festa del Torrone e del Croccantino, celebrerà, sabato 16 dicembre dalle 17, la III edizione della Rassegna della Corali nella Comunità di San Marco dei Cavoti, nella Chiesa Madre.

La Rassegna delle Corali è un progetto che vuole valorizzare la Musica Sacra come strumento in grado di favorire la meditazione e la preghiera ed è anche “momento di dialogo e confronto” tra le Comunità che aderiscono all’Associazione della Rete delle Città Marciane, promuovendo altresì le tradizioni musicali dei singoli territori.

A questa edizione, che ha come Tema “Aspettando il Natale, cantiamo ancora per la Pace”, hanno aderito otto Corali provenienti delle varie Comunità che rappresentano il centro sud del nostro Paese. Allieteranno la serata le seguenti Corali: Corale Interparrocchiale San Costabile di CASTELLABATE - Salerno Corale Cor Jesus Parrocchia San Nicola Vescovo di CAPRARICA DI LECCE - Lecce Corale San Marco Evangelista della Parrocchia San Marco di CETRARO - Cosenza Corale San Marco della Parrocchia San Marco Evangelista di MANOCALZATI - Avellino Corale San Marco Evangelista della Parrocchia San Marco Evangelista di FUTANI - Salerno Corale della Parrocchia San Marco Evangelista di TORRICELLA - Taranto Corale San Marco della Parrocchia San Marco Sylvis di AFRAGOLA - Napoli Coro Cantiamo con gioia a Dio della locale Parrocchia San Marco Presenzierà alla Rassegna Mons. Francesco Iampietro, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento.

Nel corso della serata, cerimonia di consegna delle nomine di Ambasciatore della Rete delle Città Marciane.

Saranno presenti autorità civili, sindaci e parroci delle Municipalità Marciane guidati dal presidente Marco Rizzo, sindaco di Castellabate.

“Vogliamo ringraziare la comunità di San Marco dei Cavoti e il sindaco Angelo Marino con l'Amministrazione Comunale per aver condiviso la nostra proposta di ospitare la III edizione della Rassegna delle Corali in occasione della tradizionale e tanto sentita “Festa del Torrone e del Croccantino – ha dichiarato il segretario della Rete Giuseppe Semeraro - e tutte le Corali che hanno voluto aderire, per questo canto di lode alla Pace di cui, in questo tempo particolare, abbiamo tutti bisogno. La Rete delle Città Marciane – ha concluso Semeraro - è una grande opportunità di promozione culturale e di sviluppo turistico nel nome del grande Evangelista Marco e, nel 2024, sarà protagonista di importanti appuntamenti istituzionali. Il 23 gennaio è già in calendario l’incontro con il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana”.