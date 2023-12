Palazzo Mosti: sottoscritto il contratto integrativo decentrato Si tratta di un passaggio decisivo, definito pre-intesa

Stamane la Delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il nuovo Contratto integrativo decentrato del Comune di Benevento. Si tratta di un passaggio decisivo, definito pre-intesa, che certifica l’accordo tra sindacati e parte pubblica sia sul Contratto che sui regolamenti allegati e che dunque consente di rispettare il termine del 31 dicembre per l’approvazione.

Il Contratto decentrato ha assorbito le innovazioni normative e procedimentali introdotte dal Contratto nazionale Enti locali varato nel novembre del 2022, con un contestuale riassetto e recepimento tanto della sezione giuridica, con valenza triennale, quanto della sezione economico-finanziaria, relativa all’anno 2023. Sono stati finanziati tutti gli istituti contrattuali incentivanti, con alcuni incrementi. Ok alle progressioni economiche all’interno delle aree, cresce il fondo destinato alle indennità per specifiche responsabilità e alle performance ed è previsto un significativo incremento per il finanziamento delle posizioni di Elevata qualificazione (ex Posizioni organizzative, le cosiddette ‘vice-dirigenze’), con approvazione della disciplina tanto per le Eq quanto per le verticalizzazioni.

“Sono particolarmente soddisfatto – spiega il dirigente del Settore Risorse umane Gennaro Santamaria– e devo ringraziare i miei collaboratori che grazie ad uno sforzo notevole, anche a causa di un leggero ritardo nell’avvio della fase di contrattazione, hanno da un canto rispettato i tempi e dall’altro elaborato una piattaforma soddisfacente sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico. Come Delegazione di parte pubblica, abbiamo accolto le richieste che i sindacati hanno maturato nel corso delle settimane e posso annunciare che ad inizio anno i dipendenti del Comune avranno in busta paga gli incentivi. L’amministrazione inoltre ha accolto la richiesta delle sigle di anticipare l’Indennità di vacanza contrattuale, un ristoro significativo che sarà corrisposto con il salario di dicembre. Per ciò che riguarda il percorso del Decentrato, ora il documento andrà in Giunta per l’approvazione della pre-intesa e l’autorizzazione alla Delegazione per la stipulazione definitiva”.

“E’ un risultato fondamentale – commenta l’assessore alle Risorse umane Carmen Coppola – e l’intesa, di cui l’amministrazione è pienamente soddisfatta, testimonia la bontà del lavoro svolto dalla Delegazione di parte pubblica e dalle sigle sindacali che hanno lavorato con serenità e determinazione per raggiungere un accordo che rispetta in pieno gli indirizzi dell’amministrazione. Ora esamineremo con il sindaco Mastella il documento in Giunta, per arrivare velocemente al traguardo della sottoscrizione finale. Si conclude così un anno prolifico sotto il profilo delle politiche per il Personale e che vedrà anche 30 nuovi ingressi grazie alle procedure concorsuali 2023. L’approvazione del Previsionale, prima del 31 dicembre, permetterà di pianificare con ancora maggiore tempestività anche il Piano assunzionale relativo al 2024”, conclude Coppola.