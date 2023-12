Ala Università adiacente al Guacci: via libera dal consiglio provinciale Sì alla manovra di bilancio

Il Bilancio al centro del consiglio provinciale di Benevento. Presieduto da Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, il Consiglio Provinciale ha approvato gli argomenti nell’ambito della sessione di Bilancio per il triennio 2024/2026, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio, dopo la relazione del Dirigente del Settore Amministrativo - Finanziario Nicola Boccalone, ha approvato con 7 voti a favore ed un astenuto (il Consigliere Ruggiero) gli argomenti relativi alla Variazione in via d’urgenza del Bilancio che "prevede - viene precisato dalla Provincia - una spesa ulteriore per investimenti di circa 7,5 milioni di euro finalizzati in parte per l’acquisto dell’ala di proprietà dell’Università del Sannio adiacente al Liceo “G. Guiacci” in via Calandra del capoluogo, consentendo così anche il trasferimento provvisorio per quegli Istituti scolastici che debbono essere abbattuti e ricostruiti. Con la stessa votazione sono stati approvati lo Schema di Bilancio per il prossimo triennio nonché la Relazione sullo stato delle Società partecipate".

Il Presidente Lombardi, nel dichiararsi "soddisfatto per il rispetto degli equilibri di Bilancio e per le iniziative che sono in corso per l’edilizia scolastica e la viabilità, ha dichiarato che la Provincia si appresta ad approvare la manovra per il triennio 2024/2026 con assoluto rispetto del cronoprogramma stabilito".

Dopo il voto favorevole del Consiglio Provinciale odierno è stata già convocata presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori per lunedì 18 dicembre 2023 sia l’Assemblea dei Sindaci, per l’espressione del parere, alle ore 10, che il Consiglio Provinciale per l’adozione definitiva dei documenti di Bilancio, alle ore 12.