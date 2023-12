Benevento. Donato un defibrillatore, i ringraziamenti del sindaco Mastella "I defibrillatori salvano vite umane e questi atti di filantropia sono particolarmente meritevoli"

La Miwa Cestistica ha donato un defibrillatore semiautomatico all'Amministrazione comunale di Benevento, contribuendo così al potenziamento del piano Benevento Cardioprotetta, avviato in città dallo scorso mese di settembre e che ha visto già la localizzazione di diversi apparecchi in citta.

Il dispositivo elettromedicale è stato consegnato, ieri sera, nel corso di un evento aziendale presso un ristorante cittadino alla presenza del sindaco Mastella e di altri esponenti dell'amministrazione comunale.

"Ringrazio Miwa Energia e il presidente Pasquale Zullo per la sensibilità dimostrata: i defibrillatori salvano vite umane e questi atti di filantropia sono particolarmente meritevoli. Anche altre aziende hanno dato disponibilità ad arricchire la dotazione di defibrillatori. Ringrazio inoltre il consigliere comunale Alboino Greco per aver coordinato e organizzato l'evento di ieri sera", conclude il Sindaco.