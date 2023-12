Festival della Rigenerazione urbana, delegazione da Palazzo Mosti a Roma Presenti l'assessore Chiusolo accompagnata dal Responsabile Pianificazione Antonella Moretti

Il Comune di Benevento ha preso parte al Festival della Rigenerazione urbana ‘Città in scena’ in corso a Roma, all’Auditorium Parco della Musica. In rappresentanza del sindaco Mastella, la delegazione di Palazzo Mosti è stata guidata dall’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo accompagnata dal Responsabile Pianificazione Antonella Moretti.

“E’ stato un onore e un importante veicolo di promozione dell’immagine della città – spiega Chiusolo- aver preso parte ad uno dei più prestigiosi festival italiani sulla rigenerazione urbana. Ho illustrato il progetto di rigenerazione e riqualificazione degli alloggi Erp di via Cosimo Nuzzolo e ho presentato, inoltre, altri due importanti piani di riqualificazione: quello, finanziato con 15 milioni di euro del programma PinQua, sugli immobili comunali, ex Orsoline e Mercato Commestibili-Galleria ex Malies, dove realizzeremo un Urban center innovativo che diventerà spazio di incubazione di imprese e luogo di aggregazione e la riqualificazione dell’area di piazza Risorgimento che con 7 milioni di euro del Piano Periferie renderà un’area nodale della città più funzionale e ne migliorerà l’aspetto estetico e la qualità spaziale. Abbiamo avuto la possibilità, così, da un canto di confrontarci e dialogare con molte ed eterogenee realtà italiane, dall’altro di offrire una panoramica completa sul vasto programma di rigenerazione urbana che l’Amministrazione Mastella porta avanti, coniugando funzionalità e bellezza”, conclude l’assessore Chiusolo.