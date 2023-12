Con il Presepe Vivente rivive la Galleria Bosco In città la rappresentazione della natività

Si è tenuta ieri sera, nella Galleria Bosco, la prima serata del Presepe Vivente 'Aspettando Gesù' di Sannitamania per 'Incanto di Natale' (questa sera dalle 18.30 alle 22 la conclusiva). Dopo il successo di pubblico dello scorso anno in piazza Santa Sofia per l'edizione 2023 si è pensato un cambio di location e così la Galleria Bosco si è trasformata per l'occasione in una suggestiva Betlemme anno zero. ' Il nostro obiettivo - ha detto il presidente dell'associazione - è stato quello di ricostruire la Benevento di un tempo con le sue tradizioni e le sue consuetudini. Chi ieri sera ha visitato il presepe ha evidenziato proprio questo salto nel tempo che dopo aver varcato il cancello si vive. Un fermo immagine che riporta ai nostri nonni, al calore della famiglia, agli antichi valori che si respiravano proprio in occasione delle festività natalizie. Immagini semplici riprodotte in scene povere ma essenziali in cui è possibile rivivere la quotidianità dei nostri anziani fatta di cose semplici come preparare il pane, la pasta, filare la lana all' insegna dello stare insieme. Il nostro Presepe, anche quest' anno, mette al centro la famiglia, l'unione, il porto sicuro che accoglie e dà riparo. E non poteva essere diversamente in un momento così particolare che ci vede così smarriti e sfiduciati a causa di tutto quello che succede nel mondo'.