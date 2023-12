Bus gratis per le feste, i sindacati chiedono la sospensione del provvedimento Filt Cgil e Uiltrasporti scrivono al comune e all'azienda di mobilità e attendono chiarimenti

Chiedono chiarimenti e la sospensione del provvedimento che prevede l’utilizzo gratis dei bus della Trotta nel periodo Natalizio i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti che intervengono dopo aver appreso la volontà da parte del Comune di Benevento di fornire alla cittadinanza autobus gratuiti durante le festività.

“Pur apprezzando l'attenzione per l'ambiente e i servizi resi ai cittadini in un momento di festività – si legge nella nota indirizzata all'azienda e al Comune – chiediamo un incontro urgente per discutere di tale decisione. Vogliamo ricordare all’amministrazione comunale e alla società che dalla fine della pandemia in tutte le riunioni è stato richiesto di far ripartire il servizio di controlleria così come concordato con le scriventi precedentemente alla crisi e che tale azione aveva immediatamente dato ottimi risultati con l’abbattimento dell’evasione sugli autobus, mentre ad oggi abbiamo un tasso di evasione che supera di gran lunga il 50%. Istituire tale gratuità significherebbe gettare alla mercé della cittadinanza i lavoratori senza alcuna sicurezza personale e di controllo.

Siamo pienamente d’accordo che in questo modo potremmo ridurre l’inquinamento atmosferico ma non saranno sei giorni di autobus urbani gratuiti a risolvere tale problematica, sembra più uno spot del momento che un’azione mirata alla mitigazione della criticità delle polveri sottili. Invitiamo a sospendere tale provvedimento, prodotto tra amministrazione comunale e azienda, senza alcun confronto con le OO.SS, valutare le ricadute sui lavoratori che esercitano il servizio urbano anche in termini dì sicurezza. Crediamo inoltre, che tale provvedimento crei una discriminazione nei confronti di quei cittadini possessori di abbonamento mensile/annuale. Con la presente oltre a manifestare la contrarietà del provvedimento, restiamo basiti anche del metodo utilizzato per individuare azioni migliorative per il Tpl cittadino. Il confronto per FiltCgil e Uiltrasporti resta l’unico strumento utile per affrontare realmente le criticità, evitando di demandare responsabilità sulla parte più debole, quindi sulle lavoratrici ed i lavoratori di Trotta Bus”.