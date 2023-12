Testa di gatto ritrovata dinanzi alla casa di un animalista L'episodio a Baselice, denunciato dalla Lega del Cane di San Bartolomeo

E' ancora tutto da comprendere l'episodio denunciato, attraverso i social, dalla Lega del Cane delegazione San Bartolomeo in Galdo.

Dinanzi alla casa di un animalista è stato ritrovata la testa di un gatto. Una vicenda dai macabri contorni. “Ma cosa sta succedendo all'umanità? - si chiede il gruppo anamalista nel post di denuncia - Quello che è accaduto due giorni fa a Baselice (Benevento, Campania) è un fatto gravissimo che non può passare inosservato. Una persona, che sfama i gatti randagi, se ne occupa e li sterilizza e con cui spesso noi collaboriamo, si è trovata davanti alla porta di casa una testa di un gattino. Non era nessuno dei gatti che sfamava. Non pensiamo a qualche selvatico perché la sua abitazione è in pieno centro. Una casualità? Non sappiamo cosa pensare, anche se le ipotesi ci sarebbero. Oltre all'orrore provato nel vedere questo scempio e oltre all'indignazione dei pochi che hanno commentato il post originale, non c'è la reale percezione di quanto sia grave questo episodio, pensando che sia solo un macabro dispetto. Speriamo che qualcuno si muova perché chi è capace di fare queste cose rappresenta un pericolo per tutti. Chiediamo aiuto a chi ne sa più di noi su cosa è possibile fare per cercare di capire”.