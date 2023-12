A Benevento il nuovo Centro Dentale Sannio: innovazioni e cura del paziente La struttura odontoiatria in via Avellino

Nuove tecnologie e attenzione costante per le innovazioni a supporto dei pazienti. La mission del Centro Dentale Sannio che amplia i suoi spazi con la nuova sede di via Avellino e guarda ad un pubblico sempre più vasto, garantendo un approccio multidisciplinare nel campo dell'odontoiatria. Risultato di un percorso che in cinque anni ha consentito Centro guidato dal Dottor Domenico Errico e con la direzione sanitaria della dottoressa Lia Roberto, di crescere sempre più.

“C'era proprio bisogno di questa nuova sede, siamo la realtà più grande del Sannio e una della più grandi in Campania. Ed ora possiamo contare su una sede di 360 metri quadrati dove è possibile garantire tutti i servizi direttamente a Benevento”, il commento del dottor Errico nel corso della presentazione del nuovo centro al pubblico.

Tanti e diversi i settori disponibili: “Dall'implantologia alla chirurgia complessa ma anche protesti e faccette dentali, faccette estetiche nonché odontoiatria pediatrica”.

Nuove tecnologie per la cura dei denti

E, come detto, la nuova struttura di via Avellino a Benevento offre grande attenzione per le nuove tecnologie: “Utilizziamo tac, microscopio, computer guidati. Tutto ciò che può avere un centro d'eccellenza”.

Un impegno per “cercare di fare un odontoiatria di qualità ma per tutti, sempre facendo il nostro lavoro al massimo e al meglio in un settore che oggi è molto cambiato”.

Ed ecco che il Centro Dentale Sannio punta a garantire alla città di Benevento anche la presenza di diversi collaboratori per rispondere ad ogni esigenza e coprire i tantissimi settori di questa branca ormai “ultra specialistica”.

Centro Dentale Sannio e Odontoiatria pediatrica

Si punta, dunque, ancora una volta ma con spazi più ampi e nuove strutture a garantire un'assistenza dentistica completa partendo proprio dalla cura dei più piccoli.

“Ormai prestiamo servizio sul territorio sannita da più dieci anni – ha spiegato la dottoressa Lia Roberto - ma è comunque una grande emozione intraprendere questa nuova avventura con un equipe sempre più specializzata e sempre più numerosa. Infatti, ci occupiamo di odontoiatria e anche branche di nicchia come l'odontoiatria pediatrica che tratta i bambini non soltanto da un punto di vista dell'ortodonzia, quindi l'allineamento dei denti, ma la bocca dei piccoli pazienti a trecentosessanta gradi”.