Atlete sannite bloccate a Capri: il sindaco Lembo organizza il rientro Da Benevento i ringraziamenti al primo cittadino dell'isola per aver fatto arrivare un aliscafo

Un sabato sera movimentato ma con un bel lieto fine quello vissuto dalle giovani allieve della squadra femminile di basket under 14 della Virtus Academy Benevento e i loro accompagnatori che, dopo la partita con la squadra del Capri - Blue Lizard – hanno rischiato di restare bloccati a Capri a causa della soppressione dell'unico traghetto che avrebbe dovuto riportarle al porto di Napoli.

Un lieto fine sancito, però, ancora una volta, dalla sinergia tra cittadini e istituzioni.

I fatti

Al termine del match – che si è concluso con una bella vittoria della Virtus - le atlete, con alcuni genitori, i dirigenti e anche gli arbitri si sono diretti al porto dell'isola per imbarcarsi. Giunti sulla banchina l'amara sorpresa: il traghetto è stato soppresso a causa del maltempo.

Comprensibilmente disorientati i passeggeri hanno quindi cominciato a fare telefonate e interessare varie istituzioni: dalla capitaneria di porto ai carabinieri ai vigili urbani e alla polizia, intervenuta sul posto al pari della polizia municipale per prestare assistenza agli ospiti che si sarebbero dovuti imbarcare alle 20.15.

a causa della chiusura delle strutture ricettive per il periodo invernale, l'unica soluzione l'ha trovata e mediata il sindaco di Capri, Marino Lembo che ha chiesto alla Caremar di far giungere a Marina Grande un aliscafo – sembra partito da Ischia - per una corsa speciale così da riportare al porto di Napoli le giovanissime atlete, gli arbitri, genitori ed anche qualche turista.

Ed è proprio al sindaco Lembo – ed ovviamente alla Caremar - che atlete, genitori e staff vogliono far arrivare un sentito ringraziamento per aver risolto in breve tempo e con la sinergia che solo un primo cittadino l'intoppo che si era venuto a creare.