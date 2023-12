Sciopero medici e veterinari: "Alta adesione nel Sannio" Fvm e Fassid: "Politiche del Governo stanno affossando il Sistema Sanitario Nazionale"

Sciopero medici e veterinari, Il segretario aziendale FVM - ASLBN Dott. Angelo Zerella, Il segretario aziendale FASSID - ASLBN Dott. Ermenegildo D’Angelis nel merito spiegano: "Il 18 dicembre scorso i sindacati AAROI-EMAC, FASSID, FVM CISL MEDICI hanno indetto lo sciopero nazionale dei medici, veterinari e dirigenti sanitari che nella provincia di Benevento ha raccolto una alta adesione, al netto dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze, considerato anche che già il 5 dicembre vi era stato un altro sciopero della Sanità indetto dalle sigle mediche ANAAO e CIMO e dagli infermieri Nursing UP. La mobilitazione della Federazione Veterinari e Medici ha determinato anche nella nostra provincia il blocco di gran parte delle prestazioni sanitarie, ospedaliere e territoriali. In particolare la partecipazione dei medici veterinari ha causato la sospensione totale delle macellazioni con consequenziale fermo della filiera produttiva zootecnica e alimentare. Desideriamo ringraziare tutti i medici, i veterinari e i dirigenti sanitari che pur consapevoli del disagio arrecato ai cittadini sono stati costretti nell’interesse dalla sanità pubblica a scioperare contro le politiche restrittive del Governo che stanno affossando sempre più il Sistema Sanitario Nazionale e mortificando i professionisti sanitari che quotidianamente si impegnano nonostante le enormi difficoltà legate al sottofinanziamento e alla carenza di personale. Se il sistema sanitario nazionale da risposte inadeguate ai cittadini non è colpa dei sanitari ma di chi è incapace di fornire le risorse necessarie, per cui se le proposte dei Sindacati non saranno accettate, ci vedremo costretti a portare avanti ancora di più e con maggiore forza le nostre rivendicazioni.