Pattinodomo: il Comune cerca gestori per la struttura sportiva di via Mustilli L'impianto è stato riqualificato grazie ai Pics

E’ stato pubblicato, sul portale istituzionale del Comune di Benevento, il bando di gara per la concessione della gestione del pattinodromo di via Mustilli, con spazi accessori e area verde.

Nel disciplinare si legge, tra l’altro, che sono soggetti ammessi alla gara società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, che svolgono attività sportiva compatibile con la destinazione dell’impianto sportivo e che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Tra i requisiti specifici di idoneità professionale sono indicati l’iscrizione nel Registro nazionale del Coni (ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera c del Dlgs 242 del 1999) e l’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del dlgs 39/2021.

Come requisiti di carattere economico, il disciplinare indica un fatturato specifico minimo nella gestione di impianti sportivi riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari di 44mila euro e idonee referenze bancarie (almeno una) attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, in relazione all'importo complessivo della concessione oggetto di affidamento (in caso di raggruppamenti o consorzi, i requisiti sono da intendersi in maniera cumulativa). Tra i requisiti di capacità tecnica: l’affiliazione alla Federazione Italiana Sport Rotellistici o Ente di Promozione Sportiva da almeno da 24 mesi; lo svolgimento, negli ultimi due anni, di attività agonistica federale di categoria e di serie, debitamente certificata dal Comitato Territoriale della F.S.N. di appartenenza e conseguimento di risultati di rilievo (provinciale, regionale, nazionale, internazionale); l’esperienza maturata e professionalità acquisita nella gestione di strutture sportive simili e non, pubbliche e/o private, debitamente certificata. La documentazione per la partecipazione alla gara va presentata entro le ore 12:00 del 22 gennaio 2024.