Guasto alla pompa, a contrada Montecalvo arriva un'autobotte Tecnici della Gesesa al lavoro per ripristinare la fornitura

Persiste il guasto idrico a contrada Montecalvo di Benevento a causa della rottura di una pompa di sollevamento. Per questo motivo in mattinata la Gesesa ha previsto l'arrivo di un'autobotte per alleviare i disagi dei residenti.

Sono al lavoro i tecnici per risolvere il problema al più presto e ripristinare l’apparecchiatura idraulica che serve tutto il territorio della contrada.

Gesesa ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800511717.