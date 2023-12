Pics, la Città dei Santi: venerdì l'inaugurazione Un momento importante per la storia culturale e religiosa di Benevento

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella comunica che venerdì, 22 dicembre, alle ore 18:00 in piazza Orsini, si svolgerà la cerimonia d'inaugurazione del progetto Pics 'La Città dei Santi'.

Parteciperanno l'Arcivescovo di Benevento Mons Felice Accrocca e il Prefetto Carlo Torlontano .

"Il 22 dicembre sarà una giornata importante - affermano il sindaco Mastella e il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro - per la storia culturale e religiosa di Benevento. Con il progetto la 'Città dei Santi' abbiamo valorizzato la plurisecolare connessione tra le caratteristiche architettoniche della città e le pregevoli eredità devozionali presenti soprattutto nell'area della Cattedrale. Attraverso un attento lavoro di recupero urbanistico-archeologico, è stato ideato un itinerario di cinque tappe di cui quattro dedicate ai Santi maggiormente radicati nella memoria popolare (San Mercurio, Santa Sofia; San Gennaro, chiesa i cui resti sono oggi incorporati in un’abitazione privata; San Bartolomeo, basilica e cattedrale; San Barbato, cattedrale; San Giuseppe Moscati, palazzo Rotondi). L'epicentro è l'area della Cattedrale diocesana, che oltre ad essere stata il cuore della religiosità del Sannio, conserva al suo interno la documentazione della lunga storia cittadina nel museo diocesano e nel percorso archeologico ipogeo. La valorizzazione dei ruderi dell’originaria Basilica in cui erano custodite le reliquie dell’Apostolo Bartolomeo e l’accessibilità al Museo Diocesano con la sistemazione degli spazi esterni per favorire l’accessibilità ai luoghi e la fruizione del patrimonio storico-culturale regalano ai cittadini e ai visitatori un'angolatura inedita e uno spaccato straordinario del vincolo che nei secoli ha unito la bellezza della città alla fede religiosa", concludono il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro.