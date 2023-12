Ponte Serretelle, Pd incalza: per i fotografi si poteva aspettare la conclusione L'intervento del gruppo consiliare del partito democratico al comune di Benevento

Sulla prima pietra dell'inizio dei lavori al ponte Serretelle interviene il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Benevento. "Nessun dubbio sul fatto che l'apertura del cantiere sia una buona notizia. Va ricordato che negli ultimi anni, il Partito Democratico insieme alle altre forze di opposizione, più volte - attraverso interrogazioni, accessi agli atti, dichiarazioni- ha da un lato sottolineato l'importanza dell'infrastruttura per la comunità dell'Epitaffio e dall'altro stigmatizzato lentezze e ritardi di una procedura che andava affrontata con ben altra urgenza e celerità. Alla chiusura del ponte - nell'agosto del 2018 - si parlava di pochi mesi di attesa per arrivare alla risoluzione della problematica. Quei pochi mesi sono diventati cinque anni! Il buon senso avrebbe dovuto consigliare di attendere quantomeno la fine dei lavori e la messa in esercizio dell'infrastruttura per chiamare i fotografi. Quel giorno, comunque, ci saremo anche noi. Non per un desiderio di autocelebrazione ma per condividere con i residenti un momento che avrà il sapore della liberazione, considerati i disagi patiti in tutto questo tempo. Intanto, continueremo a tenere alta l'attenzione affinchè una volta spenta la luce dei flash, i lavori possano andare avanti nei tempi e nei modi stabiliti”.