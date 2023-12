Valorizzazione mura longobarde: parcheggio vietato in diverse zone della città Ordinanza del settore lavori pubblici per la nuova illuminazione e il percorso di valorizzazione

Con apposita ordinanza del Settore Lavori Pubblici è stato istituito il divieto di sosta e fermata sul lato civici pari del tratto stradale compreso tra via Trescene e l’intersezione con via Sandro Pertini ad eccezione dell’area in prossimità del civico 16, dove permarrà l’area riservata alla fermata degli autobus urbani.

La medesima ordinanza ha altresì previsto lo spostamento in adiacenza del civico 33 del viale dei Rettori dello stallo sosta riservato alle persone invalide e lo spostamento sul lato civici dispari dell’area del viale dei Rettori destinata al carico e scarico delle merci rispettando la proiezione dell’attuale posizione adiacente il civico 16.

L’ordinanza ha infine stabilito: l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ai disabili muniti di apposito contrassegno sul lato civici dispari in corrispondenza del civico 29 del viale dei Rettori; l’istituzione del divieto di sosta e fermata sul lato civici dispari nel tratto del viale dei Rettori compreso tra via Trescene e via S. Pasquale; l’installazione del segnale stradale di parcheggio sul lato civici dispari del viale dei Rettori da via Sandro Pertini e nei tratti stradali delimitati e destinati alla sosta libera dei veicoli.

Tale provvedimento si inserisce nell’ambito degli interventi del P.I.C.S. tesi a valorizzare le mura Longobarde della città con l’introduzione di un nuovo sistema di illuminazione e il miglioramento della fruibilità e accessibilità dei percorsi da parte dei pedoni.