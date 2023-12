Più prevenzione, nuove strutture e diagnostica per una sanità migliore Bilancio del direttore generale Asl sannita, Gennaro Volpe: tante le assunzioni ma stop polemiche

Oltre 109mila prestazioni ambulatoriali erogate, di queste 505 a domicilio, 6.100 vaccinazioni effettuate, 56mila controlli alimentari, 5.100 screening per tumore alla mammella eseguiti e in 500 casi è stato necessario un approfondimento e la riduzione del 50 per cento del tempo medio per il pagamento dei fornitori.

Tempi di bilancio per l'Asl di Benevento. Questa mattina è stato il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, Gennaro Volpe, a snocciolare i numeri di un intenso anno di attività. Un lavoro che ha portato ad un bilancio positivo grazie alla sinergia e al lavoro di tutti, come ha più volte rimarcato il numero uno di via Oderisio che ha voluto personalmente ringraziare tutti gli attori di una rivoluzione strutturale, sanitaria e telematica dell'intera struttura sanitaria. “E' stato fatto un lavoro importante. Nuove strutture con il Pnrr e nostri fondi, come le case e ospedali di Comunità. Non abbiamo perso nulla ma abbiamo aggiunto. Nuove apparecchiature diagnostiche e nuove assunzioni”.

Questi i punti di forza utilizzati dal direttore Volpe per evidenziare i tanti passi in avanti fatti “grazie anche alla sinergia con la Prefettura, i Comuni, la Procura, Confindustria e le associazioni di categoria”. Emergenza covid che ha evidentemente saputo insegnare quanto sia importante perseguire un obiettivo con unità. A partire dai dipendenti dell'Asl fino ad arrivare alla unione con le altre istituzioni e rappresentanti di tutte le categorie.

“Abbiamo assunto numerose unità (guarda i numeri e le tipologie nelle slide alla fine della galleria fotografica). Giovani che hanno contribuito ad una informatizzazione che ha cominciato a 'correre' . "All'Asl di Benevento è già possibile fare il teleconsulto – di qui un appello ai medici per l'utilizzo -". Ai sindaci – presenti nella sala conferenze dell'Asl con in testa Clemente Mastella – Volpe ha invece "ricordato di invogliare i propri concittadini a fare gli screening contro le patologie tumorali”.

Il Dg dell'Asl di Benevento ha riassunto le schede informative con le quali è stato tracciato il lavoro fin qui svolto. “Entro il prossimo anno contiamo di aprire un ospedale di Comunità e due o tre case di comunità per poi arrivare alla definizione di tutti i progetti avendo la fattibilità economica”.

Tra qualche giorno ci sarà la firma del protocollo d'intesa tra Asl e Comune di Benevento per l'impiego della casa di Jonas, l'edificio in ristrutturazione al quartiere Pacevecchia da adibire ad attività socio-assistenziali. “All'Asl – ha annunciato Volpe – sarà destinato il piano terra dove trasferiremo il consultorio Asl della neuropsichiatria. Prenderemo in carico i bambini e quella struttura nel verde è davvero bella e funzionale”.

Per quanto riguarda l'annosa questione del nuovo piano della medicina di emergenza 118, che tanto ha suscitato polemiche per la demedicalizzazione di alcune ambulanze, il dottore Volpe non usa mezzi termini: “il piano funziona e andiamo avanti con il progetto che è stato fatto in base alle risorse. Noi dobbiamo fare in modo che le persone non abbiano problemi. Le polemiche sterili mi fanno paura perchè danno solo un senso di inquietudine ai pazienti. Bisogna lavorare con tranquillità. Automediche, ambulanze: ci sarà sempre qualcosa in più ma mai qualcosa in meno” ha concluso il dottore Volpe prima del brindisi di Natale con tutti i dipendenti e dirigenti dell'Asl sannita.