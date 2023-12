Dimensionamento scolastico: ecco le proposte che arrivano dalla Provincia Lombardi: "Conservazione Dirigenze scolastiche è espressione dell’identità culturale dei territori"

Si è riunito il Tavolo tecnico per il dimensionamento scolastico e la programmazione offerta formativa 2024/2025 presieduto dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

Il Tavolo ha quindi concluso un lavoro istruttorio andato avanti per alcuni mesi.

Con l’assistenza del Dirigente di Settore per la Gestione rete scolastica della Provincia Salvatore Minicozzi e del funzionario Fioravante Di Donato, erano presenti le Organizzazioni sindacali di categoria ed il Dirigente scolastico provinciale Sebastiano Pesce. La riunione è durata oltre due ore ed, al termine, si è deciso di trasmettere alla Regione Campania, che dovrà esprimersi in via definitiva sulla Programmazione scolastica, le posizioni espresse dalle Istituzioni e dai Sindacati di categoria in merito al numero di Dirigenze scolastiche sul territorio sannita alla luce delle disposizioni oggi vigenti che le subordinano al numero di alunni iscritti.

Il Presidente Lombardi ha proposto di conservare le attuali 52 autonomie scolastiche in considerazione della peculiarità della situazione socio-economica e della geomorfologia delle aree interne sannite. Tale posizione, ha dichiarato il Presidente, recepisce le conclusioni del confronto in seno all’Assemblea dei Sindaci del Sannio che, all’unanimità, ha chiesto di tenere conto delle caratteristiche dei territori collinari e montani presso i quali si registrano criticità legate alle reti infrastrutturali e dei trasporti pubblici e comunque della mobilità in generale. La conservazione delle Dirigenze scolastiche, peraltro, secondo Lombardi e gli stessi Sindaci, è espressione dell’identità culturale di ciascun territorio. Pertanto, il Presidente Lombardi ha sottolineato come, con tale indicazione di indirizzi, si dia concretezza agli stessi criteri individuati dalle Linee Guida della Regione Campania per l’Anno Scolastico 2024/2025 e delineati dalla Delibera della Giunta Regione della Campania n. 250 del 04/05/2023: in sostanza, si tratta di affermare deroghe per “i comuni montani per salvaguardarne la specificità”. Si osserva peraltro che la norma vigente nulla dice riguardo al numero di autonomie da conservare per ciascuna Provincia.

Il presidente Lombardi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto al fine anche di salvaguardare i posti di lavoro delle strutture amministrative delle Dirigenze scolastiche. Il Tavolo tecnico si è infine espresso come segue sulle proposte pervenute per l’Offerta Formativa 2024-2025, subordinatamente alle proprie competenze e all’impegno ad evitare duplicazioni di offerte sul territorio:

1) Proposta dell’I.P.S.A.R. “LE STREGHE” per l’attivazione nuovo indirizzo presso l’IPM di Airola: Servizi Enogastronomia – Sala e Vendita: Il Tavolo approva a maggioranza;

2) Proposta dell’I.P.S.A.R. “LE STREGHE” per l’attivazione nuovo indirizzo presso il plesso di Benevento: Professionale Servizi Commerciali con due articolazioni: -) Web community; -) Specialista in Organizzazione di eventi e le opzioni: -Servizi Socio Sanitari e Assistenza; -Liceo del gusto e delle scienze enogastronomiche (Liceo Made in Italy): il Tavolo si esprime come segue: rispetto all’attivazione del nuovo indirizzo “Web comunity” dichiara di non avere alcuna competenza; relativamente alle altre richieste si esprime negativamente;

3) Proposta dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “TELESI@” per l’attivazione nuovo indirizzo presso il plesso di Telese Terme: Liceo Scientifico Sportivo. Il Tavolo si esprime affermando che l’indirizzo non è più previsto dalla normativa vigente;

4) Proposta dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “TELESI@” per l’attivazione nuovo indirizzo – Corso serale - presso il plesso di Telese Terme: IPIA Manutenzione ed assistenza tecnica. Il Tavolo approva l’attivazione;

5) Proposta del CONVITTO NAZIONALE “P. GIANNONE” per l’attivazione nuovo indirizzo - presso la sede del Convitto di Benevento: Liceo Classico Europeo. Il Tavolo si esprime evidenziando che non è di propria competenza;

6) Proposta dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. ALBERTI” per l’attivazione nuovo indirizzo – Corso serale - presso il plesso di P.zza Risorgimento - Benevento: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Il Tavolo approva l’attivazione;

7) Proposta dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” per l’attivazione nuovi indirizzi, presso il plesso di Montesarchio: INDIRIZZI PROFESSIONALI - Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane per la Sanità e l’Assistenza Sociale; - Servizi Culturali e dello Spettacolo; - Arti ausiliare delle professioni sanitarie: OTTICO; INDIRIZZI TECNICI - Grafica e comunicazione; - Informatica e telecomunicazioni; - Informatica e telecomunicazioni; - SIA (sistemi informative aziendali); - AFM (amministrazione finanza e marketing). Il Tavolo si esprime approvando solo l’attivazione dell’indirizzo relativo ai Servizi Culturali e dello Spettacolo, con verbalizzazione della dichiarazione della Dirigenti Scuola, Prof.ssa Rosa Tangredi, in merito all’opportunità di annettere l’I.P.M. di Airola (BN) all’I.I.S. “Aldo Moro” stante la minore distanza tra i due istituti.

8) Proposta dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. ALBERTI” per l’attivazione del seguente nuovo indirizzo – Corso serale - presso il plesso di P.zza Risorgimento - Benevento: Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: OTTICO. Il Tavolo si esprime negativamente.

9) Proposta dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. ALBERTI” per l’attivazione nuovo indirizzo presso il plesso di P.zza Risorgimento - Benevento: Liceo Made in italy. Il Tavolo si esprime negativamente.

10) Proposta dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FAICCHIO” per l’attivazione nuovo indirizzo presso il plesso di Faicchio: Professionale per le Arti Ausiliarie e delle Professioni Sanitarie: OTTICO e la seguente opzione: Tecnico per il Turismo Sportivo. Il Tavolo si esprime positivamente all’attivazione del nuovo indirizzo “Professionale per le Arti Ausiliarie e delle professioni Sanitarie: OTTICO” e negativamente all’attivazione dell’opzione “Tecnico per il turismo sportivo”.