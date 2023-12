Verifica caldaie nel Sannio. Cna Campania Nord chiede una proroga di tre mesi Romano: già presentato una nuova richiesta di incontro ad Asea

«La proroga di trenta giorni da parte di Asea, se da una parte deve essere letta come la volontà di venire incontro alle nostre richieste, dall’altra non è sufficiente ad affrontare e risolvere il problema della verifica e della manutenzione delle caldaie nella provincia di Benevento». E’ chiara la posizione del presidente di Cna Campania Nord Impianti Fabrizio Romano che chiede una nuova interlocuzione all’Agenzia sannita per evitare rischi di sanzioni ai contribuenti. «Abbiamo già presentato una nuova richiesta di incontro ad Asea per richiedere una proroga di tre mesi per completare le operazioni di rilascio dei bollini per il biennio 2022/2023 - ha sottolineato Romano - oggi manutentori e contribuenti corrono il rischio di pagare colpe non loro in quanto le operazioni sono partite con nove mesi di ritardo nel biennio 2022/23. Non possiamo permetterci di esporre al rischio di sanzioni i cittadini in un momento economicamente così complesso e, allo stesso tempo, stressare un comparto per responsabilità burocratiche. Siamo certi che Asea accoglierà la nostra volontà di aprire un dialogo istituzionale e un tavolo tecnico per trovare le soluzioni migliori per cittadini e manutentori».