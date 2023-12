Appuntamenti per il Natale, ecco il programma Unità Pastorale "San Filippo Neri Le chiese beneventane di Santa Sofia e Sant'Anna, Santa Maria della Verità e San Donato

L’Unità Pastorale “San Filippo Neri”, che raccoglie le parrocchie del centro storico di Benevento (Santa Sofia e Sant'Anna, Santa Maria della Verità e San Donato), guidata dal parroco don Marco Capaldo e dal vicario don Nicola Filippo Della Pietra, propone una serie di appuntamenti speciali in preparazione al Santo Natale, anche per favorire i turisti che vogliono visitare le chiese del centro storico.

Per sabato 23 dicembre, infatti, ci sarà l’apertura straordinaria e continuativa della chiesa monumentale di Santa Sofia, dalle ore 9,30 alle 24.

Altra apertura straordinaria sarà quella della Chiesa di San Domenico in piazza Guerrazzi, che sarà possibile visitare dalle ore 21 alle 24. In questo tempo ci sarà anche un momento di preghiera, “Una luce nella notte”, con adorazione eucaristica, uno spazio di evangelizzazione per prepararci alla nascita di Gesù e la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione.

L’Unità Pastorale “San Filippo Neri” vivrà le celebrazioni liturgiche del Santo Natale secondo questo calendario. Domenica 24, alle ore 23,50 nella Basilica Cattedrale, ci sarà la Santa Messa della Notte di Natale. Il giorno 25, le celebrazioni eucaristiche ci saranno alle ore 8,30 presso la chiesa di Santa Maria della Verità; alle 9,30 presso la chiesa di San Donato; alle 12 in Cattedrale e alle ore 18 nella chiesa di Santa Sofia.